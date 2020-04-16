Lütfiye Selva Çam görevinden alındı mı AK Parti'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı sonrası attığı tweetle tepki çeken AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığı iddiaları AK Parti yönetimi tarafından yalanlandı.

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AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı sonrası attığı tweetle olay oldu. Soylu'yu sorgulayan bir paylaşımda bulunan Çam, şimşekleri üzerine çekti. Tepki çeken paylaşımı şöyleydi:

Sn. Süleyman Soylu ’yu tabanımız sevmişti.Ancak,başarının nereden geldiğini,imkan&yetkileri kimin verdiğini,liderimiz Sn.@RTErdogan ’ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı.

Şayet liderinden destursuz ayrılır ise,bu muhabbeti yitirir;

Kardeşane hatırlatmak istedim!#RTErdogan pic.twitter.com/SAX8gZuePE — Lütfiye Selva Çam 🇹🇷 (@selvacam) April 12, 2020

Lütfiye Selva Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmeyip Soylu da görevine dönünce bu kez geri vites yapmış ve şunları yazmıştı:

Görevinden alındı mı?

Eleştirilerin odağındaki Lütfiye Selva Çam'ın bu twitlerin ardından görevden alındığı iddiası yayıldı. Tartışmalar üzerine AK Parti'den açıklama geldi.

Görevinden alındığı iddiası gerçek dışı

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Lütfiye Selva Çam kimdir?

1970 yılında Şanlıurfa'da doğan Lütfiye Selva ÇAM, Ankara'da tamamladığı ilk, orta ve lise tahsilinin ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

1996-2008 yılları arası Ankara, İstanbul ve İsviçre'de çeşitli firmalarda yönetim, organizasyon, insan kaynakları alanlarında çalıştı. Boston ve Troy State Üniversiteleri ile birlikte "Doğu Almanya'nın Yeni Ekonomik Süreci" üzerine Dresden'de araştırma çalışmalarına katıldı. Yönetim ve Organizasyon, Kişisel Gelişim ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında gerek ticari gerekse sosyal amaçlı çalışmalarını 1996 yılından bu tarafa çeşitli yerli ve yabancı kuruluşlarda ve aile şirketinde yürüttü. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK ve MYK üyesi olarak Ekonomi İşleri Başkanı, Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yaptı. 2008-2012 yılları arasında Avrupa Halk Partisi (EPP) gözlemci yönetim kurulu üyesi; 2013-2014 tarihleri arasında ise Asya Siyasi Partileri Konferansı (ICAAP) Kadın kolları başkan yardımcısı olarak görev aldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilciliği'nin Kurucu Başkanıdır. Ayrıca, 1995 yılından itibaren MÜSİAD ile başlayan ve günümüze kadar devam eden girişimciliğe dönük çalışmalarda yer almıştır.