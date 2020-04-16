Antalya'da villada kumar oynayan 18 kişi cezadan nasibini aldı

ANTALYA'da lüks villada kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler 18 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Sosyal mesafe kuralına uymayıp yasa dışı kumar oynayan 18 kişiye toplam 84 bin 581 TL para cezası uygulandı.

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Antalya'nın Kaş ilçesindeki villaya düzenlenen baskında, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 18 kişiye, hayal edemedikleri cezai işlem uygulandı.

Kumar parası da ele geçirildi

Kaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Mahallesi'ndeki Z.P.'ye(32) ait villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Villaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 17 şüpheli ile ev sahibi Z.P. yakalandı. Yapılan aramada, kumar parası olduğu değerlendirilen 32 bin 359 liraya el koyuldu.

18 kişiye, kumar oynadıkları ve emre aykırı davranışta bulundukları için toplam 27 bin 881 lira, koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 56 bin 700 lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan ev sahibi Z.P., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.