HABER /  YEREL

İstanbul'da 5 kişiye Korona tutuklaması

İSTANBUL'da Covid-19 tedbirlerine uymayan ve polise mukavemet gösteren 5 kişi tutuklandı.

Abone ol

İstanbul'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. 

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan akşamı Balat Mahallesi Mürselpaşa Caddesi üzerindeki bir parkta çok sayıda kişinin ateş yakarak alkol aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Parka bulunan Oktay D, Mahmut Y, Serkan K, Resul Ç. ve İbrahim D'ye, Covid-19 tedbirlerini ihlalden ve çevreye rahatsızlık vermekten toplam 15 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

Polise mukavemet
İşlemlerin devamı için polis merkezine götürülmek istenen vatandaşlar, polis ekiplerine mukavemette bulunarak karşı koydu. Polis ekiplerini tehditte bulunan ve hakaret eden 5 şüpheli bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alındı.

31 suç kaydı çıktı
Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin polis merkezi girişinde de taşkınlıklarını sürdürdüğü görüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve toplam 31 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sokağa çıkma genelgesi çıktı! Fırınlar, eczaneler su ve tüp dağıtımı açık
Çukurova Üniversitesi koronaya karşı alternatif tedavi geliştirdi! Vücutta yayılamayacak
Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: Yunanistan'ı tehdit etmiyoruz ama antlaşmalara uymalı
Altın fiyatları düşer mi? Gram altın yeni rekor kırdı 385 sınırını aştı
Çin'den iki kolilik 'koronavirüs yardımı' bir de tören düzenlediler
MHP'li Yalçın'dan infaz yasası çıkışı: Eşitlik ilkesi FETÖ'cülere de benzer hakları getirir
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması
Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar toprak yığınları ile kapatılıyor
CHP'li Özgür Özel: Soma'da virüs tespit edilen işçiler var üretim durdurulmalı
23 Nisan hangi gün sokağa çıkmak yasak mı olacak?
Tekirdağ'da motosiklet üzerinde sosyal mesafeye çözüm
Ramazan 2020 başlangıcı ilk oruç ne zaman tutulacak Diyanet
Yorumlar