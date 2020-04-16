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Sivas'ta koronavirüsü 'Sızdırmayan' özel tabut yapıldı 16 ülkeye ihraç ediliyor

SİVAS'ta bir fabrika, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin koyulacağı antibakteriyel tabutlar üretmeye başladı. Fabrika sahibinin deyimiyle 'Sızdırmayan' tabutlar; Amerika, İtalya, Almanya gibi 16 ülkeye ihraç ediliyor.

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Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını haliyle defin işlemleri için gerekli olan tabut ihtiyacını da artırdı.

Sivas'ta faaliyet gösteren bir fabrika, koronavirüs ölümlerine özel tek kullanımlık antibakteriyel tabut üretimine koyuldu.

Koronavirüsün şuanki merkezi Amerika da alıcı oldu

Kurşun kaplama çelik kullanılarak üretilen antibakteriyel tabutun patentini alan firma, bu yönüyle Türkiye'de tek oldu. Fabrikada üretilen tabutlar, koronavirüs ölüm sayısının yüksek olduğu ülkeler olan İtalya, Amerika, İspanya ve Almanya olmak üzere 16 ülkeye gönderiliyor. Antibakteriyel tabutlar, cenaze ile birlikte gömüldüğünde virüsün toprağa geçmesini engelliyor.

"Tabutlarımız sızdırmazdır.."

Şu ana kadar bine yakın tabutu yurt dışına gönderdiklerini söyleyen firma sahibi Volkan Yılmaz, "Covid-19 nedeniyle dünyaya yayılan salgın sonrası antibakteriyel kurşun kaplama tabutlar ürettik. Tabutlarımızın özelliği antibakteriyel olmasının yanı sıra sızdırmazdır. Tamamen bakteri ve virüs geçirmemektedir. Tamamen kurşun kaplama ve tek kullanımlıktır. Cenazeyi koyduğumuz zaman taşıyanlara virüs geçirmeden defini sağlanmaktadır." dedi.

"Sektörde tek ve lideriz"

Yılmaz sözlerine ,"Biz firma olarak daha önce bir alt yapımız olduğu için dünya genelinde tüm adli tıp kurumlarıyla çalışıyoruz. Başta Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve son zamanlarda aktif olarak İtalya'ya gönderiyoruz. Normalde ise satışını yaptığımız 16 ülke var. Yoğunlukta ise 4 ülkeye gönderiyoruz. Türkiye'de ise sektörde tek ve lideriz" diyerek devam etti.

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