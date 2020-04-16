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Bursa'da koronavirüsü yenen 3 kişi alkışlarla taburcu oldu hemşire de var

BURSA'da bir tanesi hemşire olmak üzere 3 kişi koronavirüse (kovid-19) yakalandı. Tedavilerine 3 Mart'ta başlanan hastalar, bugün sağlığına kavuşup alkışlarla taburcu oldu. Mutlulukları gözlerinden okundu

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Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne koronavirüs şüphesiyle getirilen Rahim Demirbaş (69) ve Necati Duman (46) ile aynı hastanede çalışan hemşire Gülşah Engin’in (30) koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. 3 Mart'ta tedavilerine başlanan 3 kişi, sağlığına kavuşup taburcu edildi. Hastane personelinin alkışlarıyla uğurlanan Demirbaş ve Duman ile hemşire Ergin, ‘evde kal’ mesajı verdi.

"Sosyal temas sonrası bulaştı"

Hastanede koronavirüs hastalarına müdahale ederken virüsün bulaştığını söyleyen hemşire Gülşah Engin, "Tedavim gayet güzel devam etti. Çok sıkıntı yaşamadım. Ama testim negatif çıkınca görevimin başına geri döneceğim. Gerçekten çok özverili çalışılıyor. Evinizde kalın lütfen. Sosyal temas sonrası bulaştı. 3,5 yaşında bir kızım var, eve gidiyordum. Kızımı görmüyorum. Yine buluşamayacağız, sosyal izolasyon dönemini bitirdikten sonra kavuşacağız. Onu çok özledim” diye konuştu.

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