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Çin'den iki kolilik 'koronavirüs yardımı' bir de tören düzenlediler

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in Suriye'ye gönderdiği iki yardım kolisi için Şam'da havalanında tören düzenlenmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Haber ajansı SANA'nın paylaştığı fotoğraflarda, kolileri taşıyan uçağın başkent Şam'a indiğini ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad ile Çin Büyükelçisi Feng Biao tarafından karşılandığını yazdı.

Yalnızca iki koli yarım için yapılan tören sosyal medyada tartışma yarattı.

Sosyal medyada kimileri iki kolilik de olsa bunun bir yardım olduğunu belirtirken kimileri ise bunun 'dalga geçmeden başka bir şey olmadığını' savundu.

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