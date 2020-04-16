Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitime yaz tatilinde devam edileceği iddialarını yalanladı...

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinde telafi eğitiminin nasıl olacağını açıkladı. Selçuk, yeni düzenlemenin tüm yaz tatilinde ders yapılacağı anlamına gelmediğini duyurdu. Selçuk, "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil." dedi.

2-3 ay boyunca ders yapılacak değil!

Katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili şöyle konuştu: "Yazın 2-3 ay boyunca ders eğitimi yapılacağı asla taşımıyor. Bunu fazla zorlamamak lazım. Biz TV'de eğitim yapıyoruz. Çocukları okuldan soğutmamak için. EBA'da çalışmalar yapıyoruz. 3. aşamada da telafi eğitimi yapacağız. Diyelim ki okullarımız 1 ay tatil oldu. Telafi eğitim tamamlıyıcı bir eğitimdir. TV ile EBA ile beraber hızlandırılmış bir telafidir."

LGS tarihi değişecek mi?

"LGS tarihi değişecek mi?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Biz sürekli toplantılar, istişareler yapıyoruz. LGS ile ilgili şuan bir tarih değişikliği yok" dedi.