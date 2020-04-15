Ücretsiz maske sorun oldu! Ne eczaneler için kod ne e-devletten maske geliyor

Maske satışının parayla yasaklanmasının ardından ücretsiz maske dağıtımına başlanmıştı. Ancak maske dağıtımında sorunlar başladı. Bir çok kişiye kod gelmezken, e-devletten başvuru yapanlar da maske temin edemedi.

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Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle pazar, market, toplu ulaşım araç kullanımında maske takmak zorunlu hale getirildi. Maske satışlarında fiyatlar fahiş rakamlara çıkınca devlet devreye girdi ve maske satışını yasaklayıp herkese ücretsiz maske dağıtımı kararı çıkarıldı.

İlk olarak maske dağıtımı e-devlet üzerinden PTT aracılığıyla yapılmaya başlandı. Geçen hafta bu halkaya eczaneler de eklendi. Yapılan açıklamada eczaneden ücretsiz maskelerin cep telefonlarına sağlık bakanlığı tarafından gönderilen bir kodla alınacağı bildirildi. Kod ise yaş gruplarına göre sırayla gönderilecekti. İlk gün de 50-65 yaş arasına kod gönderildiği açıklandı. Ancak uygulama safhasında ciddi sıkıntılar baş gösterdi.

Yaş grubuna göre gönderileceği söylenen kodlar karışık bir şekilde gelmeye başladı. 22 yaşındaki bir kişiye kod giderken 50 yaşındaki bir kişi hala kod gelmediğini söylüyor. Eczanelere bu durumdan şikayetçi olan çok sayıda kişi başvurmaya başladı. Eczacılar da durum karşısında çaresiz.

E-devletten maske başvurusu

Aynı sıkıntı e-devlet üzerinden yapılan başvuralarda da yaşanıyor. 10 gün önce başvuru yapan kişi hala maskesini alamadığını belirtiyor.

Parayla almak da mümkün değil

Bir çok kişi maskesiz kalırken, parayla almak istese bile satış yasak olduğu için maskeye ulaşamıyor. Vatandaşlar ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili sorunun bir an önce giderilmesini ve ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmasını talep ediyor.

5 maske yetersiz fiyat konulsun

TÜRK Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, devletin verdiği 5 maskenin yetersiz olduğunu söyleyerek, şu öneriyi getirdi:



-"Eczanelerin maske satması kesinlikle yasak olduğu için eczacılar bu kurala uyuyorlar. Ancak burada sistemi daha rahat hale getirmek için yapılması gereken ise maskelere bir fiyat konulmalı ve 'bu fiyatın üzerinde satışı yapılamaz' denilmeli. Maskesi gelen vatandaş da eczaneye gidip maskesini aldığında ya da ihtiyacı olduğunda bunu devletin belirlediği fiyattan alabilmeli. Çünkü verilen 5 maske aslında yeterli bir rakam değil. İşte burada eğer mesaj gelmemişse, e-devletten girilmesine rağmen gönderilmemişse ve vatandaşın bu maskeye de ihtiyacı varsa bunu da devletin belirlediği bir fiyattan eczaneler verebilmeli diye düşünüyoruz"