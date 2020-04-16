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Berberler ne zaman açılır belli oldu mu? Kuaförler 2 hafta içinde açılıyor mu?

Yaklaşık 1 aydır kapalı konumda tutulan berberler ve kuaförlerin ne zaman hizmet vereceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte, o işletmeler hakkında bazı bilgiler

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Kuaför ve berberler ne zaman açılacak sorusu şu günlerde vatandaşın gündeminde. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 aydır berbet ce kuaför saonları İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge kapsamında kapalı. Peki, kuaförler ne zaman açılacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler...

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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