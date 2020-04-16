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Lille ve Anderlecht'ten Babel'a kanca

Galatasaray'ın elden çıkarmaya çalıştığı Ryan Babel'e Anderlecht'in dışında Fransız temsilcisi Lille de talip oldu.

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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Ajax'a kiraladığı Babel'e Belçika ekibi Anderlecht'in dışında Fransız temsilcisi Lille de talip oldu. Hollanda kulübü tarafından kiralık sözleşmesi feshedilen Babel'in Sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşmesi daha var.

32 yaşındaki Babel Terim'in planları arasında yok. Anderlecht Teknik Direktörü Vercauteren'in Babel'i istemesi üzerine Belçika ekibinin Galatasaray'a teklifte bulunması bekleniyor. Öte yandan Takvim'in haberine göre Lille'nin de Babel'le çok yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Babel bekleneni veremedi
Devre arası Ajax'a kiralanan Babel Hollanda kulübünde vasat görüntü çizerek bekleneni veremedi.

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