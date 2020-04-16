AB'den koronayla mücadelede yalnız kalan İtalya'ya özür

"İtalya'nın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda kimse yoktu." diyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tüm Avrupa adına özür diledi.

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İtalya, koronavirüse karşı yalnız bırakıldığını yüksek sesle dile getirdi.

Salgınla mücadele konusunda Avrupa Birliği (AB) içinde çatlaklar oluşurken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen itirafta bulundu.

Leyen, koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalandıklarını ve İtalya'ya gerekli desteği sağlayamadıklarını söyledi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuşan Leyen, üye ülkelere dayanışma çağrısında bulundu.

"Tüm Avrupa adına özür diliyorum''

Von der Leyen, kriz patlak verdiğinde "kimsenin hazır olmadığını" kabul ederek "İtalya'nın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda da kimse yoktu. Bu nedenle tüm Avrupa adına kalpten özür diliyorum." dedi.

"Avrupa kendisini koruma için herkesi korumalı''

Bu noktadan sonra özür dilemekten ziyade davranışlarda değişikliğe gitmenin önemli olduğuna işaret eden von der Leyen, "Avrupa kısa sürede kendisini korumak için herkesi koruması gerektiğini anladı." diye konuştu.

Von der Leyen, Avrupa'nın artık dayanışma içinde olduğunu ve birlikte hareket ettiğini savunarak "Avrupalı olmaktan gurur duyduğunu" ifade etti.