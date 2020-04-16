HABER /  GÜNCEL

Alaattin Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi kimdir kaç yaşında?

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Alaattin Çakıcı yeni infaz yasasının ardından tahliye oldu. Tahliye haberini Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi duyurdu. Zeynep Çiftçi sosyal medyada Kurtlar Vadisi'ndeki Polat'ın sevgilisi Avukat Elif'e benzetildi. Peki kimdir Zeynep Çiftçi?

Abone ol

Yenİnfaz Yasası'nın onaylanıp Meclis'ten geçmesinin ardından organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu. Birçok suça karışan Alaattin Çakıcı'nın i af yasasıyla Alaattin Çakıcı da kaldığı Sincan cezaevinde tahliye edildiği avukatı Zeynep Çiftçi sosyal medyadan duyurdu. 

Çiftçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Müvekkilim Alaattin Çakıcı tahliye edilmiştir. Eski Kırkpınar Güreş Ağası olan arkadaşı Mustafa Altınhan’ın Sarozdaki otelinde inzivaya çekilmiştir. Tüm sevenlerine duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Alaattin Çakıcı'nın avukatı sosyal medyanın konusu oldu. Bir döneme damga vuran fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın sevgilisi Avukat Elif'e benzetilen Zeynep Çiftçi TT oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM'den belediyelere su faturalarını erteleme yetkisi
Okullarda yaz tatili iptal mi edildi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Kısa Çalışma Ödeneği nasıl gerçekleştirilecek! Bakan Selçuk açıkladı
YÖK Başkanı Saraç "Ülke için ilk" deyip açıkladı: Ortak araştırma merkezi kurulabilecek
Siyah maske takanlarla ilgili kritik uyarı: Korunmak için uygun değil
Ercüment Ovalı'dan bomba bir haber daha! Covid-19 aşısından sonra ilacı da...
ÖNCEKİ HABERLER
Mert Hakan Yandaş: Kendimi bunalımda hissediyorum
İçişleri Bakanlığından 81 ilde semt ve mahalle pazarlarına sıkı denetim
Halk TV'de bomba patladı! Yayın Yönetmeni Sedat Bozkurt istifa etti
Uzmanından koronavirüse karşı müzik önerisi
Okullar ne zaman açılacak 2020 MEB son haberler geldi
Sedat Peker'in eşi Özge Yılmaz kimdir kaç yaşında?
Yorumlar