Alaattin Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi kimdir kaç yaşında?

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Alaattin Çakıcı yeni infaz yasasının ardından tahliye oldu. Tahliye haberini Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi duyurdu. Zeynep Çiftçi sosyal medyada Kurtlar Vadisi'ndeki Polat'ın sevgilisi Avukat Elif'e benzetildi. Peki kimdir Zeynep Çiftçi?

Abone ol

Yenİnfaz Yasası'nın onaylanıp Meclis'ten geçmesinin ardından organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu. Birçok suça karışan Alaattin Çakıcı'nın i af yasasıyla Alaattin Çakıcı da kaldığı Sincan cezaevinde tahliye edildiği avukatı Zeynep Çiftçi sosyal medyadan duyurdu.

Çiftçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Müvekkilim Alaattin Çakıcı tahliye edilmiştir. Eski Kırkpınar Güreş Ağası olan arkadaşı Mustafa Altınhan’ın Sarozdaki otelinde inzivaya çekilmiştir. Tüm sevenlerine duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Alaattin Çakıcı'nın avukatı sosyal medyanın konusu oldu. Bir döneme damga vuran fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın sevgilisi Avukat Elif'e benzetilen Zeynep Çiftçi TT oldu.