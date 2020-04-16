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Okullar ne zaman açılacak 2020 MEB son haberler geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk salgın nedeniyle okulları 30 Nisan'a kadar tatil etti. Peki okullar 30 Nisan'da açılacak mı yoksa tatil uzayacak mı? Veli, öğretmen ve öğrenciler bu sorunun yanıtına kilitlendi.

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Nisan ayının ortalarına yaklaştığımız bu günlerde okulların durumu aileler tarafından merak ediliyor. Eğitimlerini uzaktan eğitim ile sürdüren İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamayı bekliyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Ziya Selçuk okulların açılış tarihi konusunu gündeme taşımıştı. Koronavirüs vakalarının dünyada büyük bir artış göstermesinin ardından veliler ve öğrenciler tatilin uzatılması ihtimalini yoğun olarak sorguluyor. Peki okullar hangi tarihte açılacak? 

Bilim Kurulu ile ortak alınan karar neticesinde 30 Nisan’da açılması hedeflenen okullarda tatil uzayacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi…

OKULLARIN AÇILMA TARİHİ : 25 Mart  günü yapılan Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından Ziya Selçuk okulların 30 Nisan tarihine kadar tatil edildiğini açıkladı. Açıklamasının devamında tatilin uzaması hakkında konuşan Selçuk, Eğitimde elbette kayıplar olabilir. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurulunun önerisiyle önümüzdeki süreci bir müddet daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.” dedi.

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