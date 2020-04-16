HABER /  YEREL

Bitlis polisi 'sosyal mesafeyi' mobeseden denetliyor

Demirören Haber Ajansı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüse karşı alınan sıkı tedbirler kapsamında vatandaşların cadde ve sokaklarda sosyal mesafeye uyup, uymadıkları mobese kameralarıyla denetleniyor.

Abone ol

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınına karşı tüm kurum ve kuruluşlar tedbirlerini en üst düzeye çıkartırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, ihtiyaçları için sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafeye uyup uymadıklarını mobese karemaralarıyla denetliyor.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda sıkı denetimler yapan polis ekipleri, sık sık yaptıkları anonslarla zorunlu olmadıkça vatandaşların evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuyor. Mobese kameralarla denetimler yapan ekipler, sosyal mesafeye uymayan kişilere de idari para cezası uyguluyor.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulunarak, "Acil bir durum olmadıkça vatandaşlarımızın evlerinde çıkmamalarını istiyoruz. Bu arada denetimlerimizi de sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. İhtiyaçlar konusunda da kurumlarımıza bağlı tüm ekiplerimiz sahada ve aralıksız şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Koronavirüs salgını ile mücadelede, vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını ve kurallara uymalarını istiyoruz" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ekvador'da Kovid-19'un merkez üssü Guayaquil'de 1424 ceset toplandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
YÖK Başkanı Saraç "Ülke için ilk" deyip açıkladı: Ortak araştırma merkezi kurulabilecek
Siyah maske takanlarla ilgili kritik uyarı: Korunmak için uygun değil
Ercüment Ovalı'dan bomba bir haber daha! Covid-19 aşısından sonra ilacı da...
Akbank çalışanı koronavirüs nedeniyle vefat etti üstelik testleri iki kez negatif çıkmış
Son dakika motorine büyük indirim geliyor! Araç sahipleri bu saate dikkat
Milli Eğitim Bakanlığı ilk solunum cihazını üretti
ÖNCEKİ HABERLER
Sokağa çıkma yasağının detayları belli oluyor marketler açık mı olacak?
Trabzonspor'un peşinde olduğu Guelor Kanga: Taraftarlar çok iyi
Lütfiye Selva Çam görevden alındı mı kimdir aslen nereli?
Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı
İran salgın nedeniyle tahliye ettiği PKK'lı teröristi Türkiye'ye teslim etti
Alaattin Çakıcı kimdir nereli Alaatin Çakıcı suçları ve hayatı
Yorumlar