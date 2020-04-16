Caner Erkin performansıyla yıldız isimleri aratmıyor

Beşiktaş'ın milli bek oyuncusu Caner Erkin, başarılı performansıyla göz dolduruyor. Tecrübeli oyuncu, Avrupa'daki mevkidaşlarını performans olarak yakından takip ediyor.

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Beşiktaşlı Caner Erkin, bu kez savunma değil hücum ağırlıklı performansıyla Avrupa'nın en önemli isimlerini geride bırakmayı başardı.

Avrupa oyuncularının peşinde

Portekiz'in O Jogo gazetesi, Avrupa'da skora en çok katkı yapan defans oyuncularına yer verdi. 40 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılarak Barcelona, Chelsea veya PSG'ye transfer olması beklenen Alex Telles, gol katkısıyla Avrupa'nın en öne çıkan beki olarak gösterildi. Telles'in toplam 19 gole katkı verdiği belirtilen haberde, Caner Erkin de 14 gole sağladığı katkıyla zirveyi zorlayan isimler arasında yer aldı.

Rakiplerinden daha az maç oynadı

Caner Erkin, toplam gol katkısı bakımından 6. sırada yer alsa da önündeki tüm oyunculardan az maça çıkmış durumda. Ortalama bazlı bakıldığında ise Caner Erkin, piyasa değeri oldukça yüksek durumdaki Alex Telles ve Achraf Hakimi'nin arkasında 3. sıraya yerleşiyor.

Doğru orantılı olarak bakıldığında ilk sırada yer alan Telles kadar maça çıksa gol katkısı 17.5'a çıkabilecek olan Caner, ikinci sıradaki Tavernier kadar maça çıksaydı bu gol katkısı 19.7 düzeyine ulaşabilirdi. Caner'in performansı teknik heyetin de yüzünü güldürdü.