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Fenerbahçe'ye İtalyan hoca: Marco Giampaolo

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, son olarak Milan'ın eski çalıştırıcısı Marco Giampaolo'yu gündemine aldı.

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Ersun Yanal'la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe'de Erol Bulut, Blanc, Di Francesco ve Wilmots'ın ardından adaylar arasına bir isim daha katıldı. Sarı-lacivertli yönetimin görüştüğü son hoca, Milan'daki kariyeri çok kısa süren Marco Giampaolo oldu.

Ali Koç'un ilgisini çekiyor
Sabah'ın haberine göre; 52 yaşındaki Giampaolo'nun oyuncu yetiştirici özelliğinin olması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilgisini çekiyor.



7 maçta sadece 3 galibiyet alınca gönderilmişti
Bu sezon başında Sampdoria'dan Milan'a iddialı şekilde gelen İtalyan hoca 7 maçta sadece 3 galibiyet alınca gönderilmişti.

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