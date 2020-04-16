Beşiktaş'ta Gael Clichy heyecanı

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro heyecanı sürerken kulüp düşük bütçeli iyi oyuncu arayışında. Kartal, gözünü Başakşehirli Gael Clichy'ye dikti. Siyah-beyazlı kulüp Caner Erkin'in alternatifi olarak istediği oyuncunun menajeriyle görüştü.

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Beşiktaş'ta Caner Erkin'in alternatifi Başakşehirli Gael Clichy olarak belirlenmişti. Siyah-Beyazlı yönetim Caner'in ayrılma ihtimaline karşılık listesine aldığı Fransız sol bek için ilk adımı attı.

Menajeriyle görüşüldü

Yönetim, B planı olarak düşündüğü 34 yaşındaki yıldız için menajeriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi. Clichy'nin menajeri transfer için sezon sonunu işaret etti .Başakşehir'le şampiyonluk yarışı veren Clichy, transferin ikinci planda olduğunu söyleyerek, sezon sonu görüşmelerin başlayabileceğini iletti. Yıldız ismin menajeriyle ligin bitimi için sözleşildi.

Erkin'e yönetimin tavrı net

Sol bek mevkisi için yönetim ilk olarak Caner'den gelecek yanıtı bekleyecek. Ancak Caner, kendisine önerilen rakamı düşük bulursa ısrar edilmeyecek. Başakşehirli Clichy için temaslar sıklaşacak.