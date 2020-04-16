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Eklenme Tarihi:
16.04.2020 08:44
Manisa'da korkutan deprem!
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Manisa’da bu sabah saat 05.49’da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre depremin büyüklüğünün 4.5 olduğu görüldü.
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Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem yerin 10.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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GÜNÜN ÖZETİ
manisa
kırkağaç
deprem
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