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Umre dönüşü karantinada kaldı testi negatif çıktı evire döndü koronadan öldü

Umre ziyaretinden dönen bir kadın, Kayseri’de karantinada tutulduktan sonra memleketine gönderildi. Diyarbakır’ın Silvan ilçesine gelen kadın, aynı akşam rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

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Yaklaşık 1 ay önce umreden dönen Selva Korkutan (70) Kayseri'de karantinaya alındı. 15 günlük karantina sonunda corona virüsü testleri negatif çıkan Korkutan, memleketi Silvan'a gönderildi.

Aynı akşam hastaneye kaldırıldı

Silvan'a gelen Korkutan, aynı akşam yüksek ateş ve solunum şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Corona virüsü testi pozitif çıkan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Aile fertleri karantinaya alındı

Korkutan, dün akşam saatlerinde korona virüsü nedeni ile hayatını kaybetti. Korkutan'ın cenazesi ilçeye bağlı Bayrambaşı beldesinde defnedilirken, aile fertleri ise karantinaya alındı

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