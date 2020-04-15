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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsteki vaka ve ölü sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1518'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 69.392'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 115 kişi daha hayatını kaybetti.

875 hasta iyileşti
Türkiye'de son 24 saatte 34 bin 90 test yapıldı ve 4 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde iyileşen hasta sayısındaki büyük artış dikkat çekiyor. Son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 875 hasta daha iyileşti. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 5 bin 674'e yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.'' ifadelerini kullandı.

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