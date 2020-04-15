İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 olurken, muhalefet hükümeti geç önlem almakla suçladı.

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İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 12 bin 107'den 12 bin 868'e çıkarken, vaka sayısı da 4 bin 605 artarak 98 bin 476 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 170 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı da 313 bin 769'a yükseldi.

"Hükümet çok yavaş hareket etti"

Bu arada ana muhalefetteki İşçi Partisinin yeni lideri Keir Starmer, verdiği demeçte, hükümeti geç önlem almakla suçladı.

Starmer, "Avrupa'daki diğer tüm ülkelerden daha yüksek ölüm oranına sahip olacağımızdan endişe ediyorum ve bunun neden böyle olduğunu kesinlikle sorgulayacağız" dedi.

Hükümetin çok yavaş hareket ettiğini düşündüğünü belirten Starmer, "Geriye dönüp bakmamız gerekecek" diye konuştu.

Starmer, hükümetten kısmi karantinanın hangi şartlar altında kaldırılacağına ilişkin strateji belgesini paylaşmasını da istedi.