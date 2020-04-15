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Sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama

Önümüzdeki hafta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönünde çıkan haberler EGM tarafından yalanlandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) basın yayın organlarında önümüzdeki hafta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, şu ifadeler yer aldı;

Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.

Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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