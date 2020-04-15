Ünlü Prof. Ali Ülkü Azrak koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul Siyasal'ın dekanıydı
Dünyayı kırıp geçiren yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde akademi camiasından bir can aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kuran isimler arasında yer alan Prof. Ali Ülkü Azrak'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.Abone ol
Eğitim camiasının acı günü... Ünlü Prof. Ali Ülkü Azrak korona nedeniyle tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nde can verdi. Emekli olduğu 2000 yılına kadar dekanlık da yapan Prof. Azrak, 87 yaşındaydı.
Eşi sosyal medyadan duyurdu
Prof. Azrak’ın eşi de kısa süre önce corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirmişti. İstanbul Üniversitesi, Prof. Ali Ülkü Azrak’ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu:
“İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı kıymetli hocamız Prof. Ali Ülkü Azrak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”
İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Twitter sayfasından başsağlığı mesajı yayınladı.
Fakültemizin kurucularından idare hukukçusu, haksızlığa boyun eğmeyen, öğrencilerine kol kanat geren, onurlu bilim insanı Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak hocamız koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/Gv4pfQOgIE— İstanbul Üniversitesi Siyasal (@SiyasalIu) April 15, 2020