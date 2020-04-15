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Juventus Merih Demiral için kararını verdi

İhlas Haber Ajansı

Merih Demiral'ı İngiltere Premier Lig'den Manchester United, Manchester City, Leicester City ve Everton'ın istediği ancak Juventus'un 22 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünmediği belirtildi.

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Futbol hayatına İtalya'nın Juventus ekibinde devam eden milli futbolcu Merih Demiral, birçok İngiltere Premier Lig takımının transfer listesinde yer alıyor.

Juventus satmak istemiyor
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulüpleri Manchester United, Manchester City, Leicester City ve Everton, Merih'in peşini bırakmıyor. Juventus'un genç futbolcuyu satmak istemediğini ve gelecek için önemli bir oyuncu olduğu ifade edildi.

Roma maçında sakatlanmıştı
22 yaşındaki futbolcu ocak ayında Roma ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağlarından kopmasından dolayı ameliyat edilmişti. Merih'in sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtilmişti.

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