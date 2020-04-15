MHP'li Cemal Enginyurt 'insanlıktan çıktı' dedi düzenleme istedi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüsle mücadele kapsamında yasaklanan berber dükkanlarıyla ilgili "çoğu insan, adeta insanlıktan çıktı. Kim çözecekse bu işe bir el atsın" dedi.

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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, berber yasağının yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Twitter sayfasında paylaşımda bulunan Enginyurt, koronovirüsle mücadele kapsamında yasaklanan berberlerle ilgili hükümete seslendi.

Saç sakal birbirine karıştı

Enginyurt, "BERBERLER noktasın da bir düzenleme şart oldu. Saç sakal birbirine karıştı, kendi traş olamayan(benim gibi) çoğu insan, adeta insanlıktan çıktı. Kim çözecekse bu işe bir el atsın. En azından hijyen,sağlıklı ortam ve tedbir alınarak,berber ve kuaförler nöbet usulüyle açık tutulsun." ifadelerine yer verdi.