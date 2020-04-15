Düzce'de biri azrail oldu ikisi kefen giyip 'Evde kal' çağrısı yaptı

DÜZCE'de milli Muay thai sporcusu olan üç genç azrail kostümü ve kefen giyerek koronavirüse karşı 'Evde kal' mesajı verdi. Vatandaşlar tarafından ilgi çekmeyi başaran üç genç , sokakların çok kalabalık olmasına bağlı olarak bu adımı attığını söyledi.

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Düzce’de milli sporcular, 'evde kal' mesajına kendi farkındalıklarını oluşturdu.

Vatandaşlar objektiflere sarıldı

Muay thai milli sporcuları Muhammet Bişgin, Hasan Çetin ve Ömer Elhaj, Azrail kostümü ve kefen giyerek, araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesi'nde yürüdü. Sporcular, tüm uyarılara karşın vatandaşların kalabalık oluşturduğu caddede evde kalın çağrısı yaptı. Vatandaşlar, farkındalık oluşturmak isteyen sporcuları cep telefonlarıyla görüntüleyerek, sosyal medyada canlı yayın yaptı.

"Bazı insanların sokağa gereksiz çıktığını.."

Sporculardan Muhammet Bişgin zaruri olmadıkça evden çıkılmamasını isteyerek, "Burada amacımız insanların zaruri ihtiyaçları olmadan çıkmamaları. İlimizde bakıyoruz sokaklar gerçekten çok kalabalık. Bazı insanların sokağa gereksiz çıktığını düşünüyoruz. Mecbur olmadıkça evden çıkmamaları, evlerinde ve aileleri ile kalmaları için buradan mesaj vermek istedik. Hayat eve sığar. Kimse zaruri olmadıkça evden çıkmasın, virüsü birbirimize yaymayalım" dedi.