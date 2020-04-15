Düzce'de tavuk kümesi yandı 12 bin tavuk telef oldu

DÜZCE'de elektrik arızası nedeniyle tavuk kümesi yanmaya başladı. Büyük çaba sonrası alevler hakimiyet altına alınırken 12 bin tavuk telef oldu. Maddi zararın ise 1 milyon lira olduğu söylendi.

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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, tavuk kümesinde elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Kümes kısa sürede kelimenin tam anlamıyla kül oldu.

Gümüşova’ya bağlı Adaköy Köyü’nde, Levent Köroğlu'na ait tavuk kümesinde, elektrik tesisatı nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen Gümaşova, Çilimli, Cumayeri ve Düzce itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangında kümeste bulunan 12 bin yumurta tavuğu yanarak telef olurken Yaklaşık 1 milyon liralık maddi zarar meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.