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Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası tepkisi: Elinde kalem olan hapiste olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, infaz düzenlemesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Eline bıçak alan çıkıyor, elinde kalem olan ise hapiste olacak. Bunu hiçbir ahlak ve vicdan kabul etmez" ifadesini kullandı.

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T24'te Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Meclis'in Koronavirüs salgını nedeniyle 45 gün kapalı tutulacak olmasını eleştirerek "Milli Mücadele'de bile açık olan Meclis niye kapatılıyor; bunu doğru bulmuyoruz. İktidar yaptıklarıyla kendi iktidarının sonunu getiriyor" eleştirisi yaptı.

"Artık parlamentoya ihtiyaç yok"

Kılıçdaroğlu, "Meclis'in böyle bir dönemde kapalı tutulmak istenmesini anlamadıklarını, AK Parti ve MHP'nin "torba yasaları getirdik, artık parlamentoya ihtiyaç yok" diye düşünmüş olabileceklerini söyledi. 

"Elinde kalem olan hapiste olacak"

Meclis'ten geçen ve yasalaşan infaz indirimi düzenlemesinin adalet duygusunu zedelediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eline bıçak alan çıkıyor, elinde kalem olan ise hapiste olacak. Bunu hiçbir ahlak ve vicdan kabul etmez" ifadelerini kullandı.

"Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz"

Düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu "Umarım AYM geçmişte adaleti sağlamaya yönelik kararlarını dikkate alır" diye konuştu. 

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