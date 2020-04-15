Bugün sıcaklık 12 derece düştü! İstanbul-Ankara-İzmir için meteoroloji alarmı

Bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava durumu tahmininde yağış ve fırtına uyarısı var. Sıcaklığın 6 ile 12 derece arasında düşmesi ile birlikte Marmara bölgesinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur etkili olacak. Yağışlar perşembe günü de devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir yağışlı havanın etkisine girecek ve hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek.