Bugün sıcaklık 12 derece düştü! İstanbul-Ankara-İzmir için meteoroloji alarmı
Bugün hava sıcaklığı 12 derece birden düştü. İstanbul, Ankara ve İzmir için meteoroloji şiddetli fırtına ve yağmur uyarısı yaptı.
Bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava durumu tahmininde yağış ve fırtına uyarısı var. Sıcaklığın 6 ile 12 derece arasında düşmesi ile birlikte Marmara bölgesinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur etkili olacak. Yağışlar perşembe günü de devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir yağışlı havanın etkisine girecek ve hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek.
Meteorolojinin sitesinde yayınlanan hava durumu uyarısında Trakya bölgesinde dün akşam itibariyle sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağışlar 15 Nisan Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerini etkisi altına aldı. Sağanak yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul’un Avrupa yakasında kuvvetli olması tahmin ediliyor.
16 Nisan Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışlara neden olacak yağışlı hava sistemi Cuma günü yurdu terkedecek. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları Çarşamba günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde, Perşembe günü ise kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede olmak üzere (6 ila 12 0C) azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Cuma gününden itibaren sıcaklıklar yeniden yükselecek ve hafta sonu bahar havası geri gelecek.
Ankara'nın hava durumu : Ankara’da bugün akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağış perşembe günü sabah saatlerine kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları yağışla birlikte azaldı. Cuma günü ve hafta sonu yağış beklenmiyor ve hava sıcaklıklarının tekrar yükselmesi öngörülüyor.