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Cezaevinden 90 bin kişi nasıl çıkacak? Maske ve eldiven zorunluluğu

Yasalaşan infaz düzenlemesiyle birlikte çok sayıdaki cezaevinde tahliyeler başladı. Adalet Bakanlığı, tahliyeler ile ilgili açıklamasında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'da ve Ankara'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Yaklaşık 90 bin kişi çıkacak

Tahmini olarak kapalı ceza infaz kurumlarından 15.000 kişi, açık ceza infaz kurumlarından 30.000 kişinin tahliye edilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişi de izne ayrılacak.

Tahliye olacaklar ve izne ayrılacaklarla ilgili tedbirler

- Tahliye edilecek ve izne ayrılacak olan hükümlüler; koronavirüsle ilgili bilgilendirilecek, maske ve eldiven takarak ceza infaz kurumundan ayrılacak. 

- Hükümlülere koronavirüs tedbirlerini anlatan Sağlık Bakanlığı broşürleri verilecek. 

-Kolluk kuvvetleri çıkışlarda izdiham yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacak.

- Tahliyeden yararlanacak ya da izne ayrılacak hükümlülerin yakınlarının neden olacağı kalabalıklaşmayı engellemek amacıyla hükümlüler, ceza infaz kurumundan otobüs ve minibüslerle gidecekleri yerlere bırakılacak. İl içine gidecekler için belli merkezlere, il dışına gidecekler de ya otobüs terminallerine ya da gidecekleri illere bırakılacak. Hükümlüler ulaşım ücretlerini kendileri karşılayacak.

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir dışı seyahatler izne bağlı olduğu için tahliye edilen ve izne ayrılan hükümlülerin seyahat belgeleri, mülki idare amirlikler aracılığıyla ceza infaz kurumları içerisinde verilecek. 

- Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavileri devam eden sınırlı sayıdaki hükümlü, sağlık kurumlarına teslim edilecek.

- Koronavirüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarından yararlanacakların izin belgesi, 31 Mayıs’a kadar geçerli olacak. Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınacak korona tedbirleri kapsamında bu izin süresini iki defa daha uzatabilecek.

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