EBA ders tekrarları kaçta ilkokul-ortaokul EBA TV tekrar saatleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim uzaktan devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tv ve online olarak uzaktan eğitime devam ediyor. Peki EBA TV ders tekrarları ne zaman?

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MEB Bakanı Ziya Selçuk koronavrüs tedbirleri sebebiyle okullarda yüz yüze eğitimin 30 Nisan’a kadar durdurulduğunu açıklamıştı. Öğrenciler eğitimlerine EBA TV üzerinden evlerinden devam edecek. Evlerinde birden fazla eğitim gören çocuk olan aileler ders tekrar saatlerinin ne zaman olduğunu araştırıyor. İşte İlkokul, ortaokul ve lise ders saati

Uzaktan eğitimde İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gördükleri dersler 20 dakika sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimde görülen derslerden öğrencilerin sınavlarda sorumlu olmadığını açıklamıştı.

Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından EBA TV’de yayınlanan dersler yoğun olarak takip ediliyor. Evlerinde farklı sınıflarda eğitim gören çocukları olan aileler yapılan tekrar yayınlarını yakından takip ediyor. Peki uzaktan eğitimde kaçırılan ders nasıl telafi edilir?

EBA TV DERS TEKRARI İZLEME: Uzaktan Eğitimde EBA TV’den yayınlanan dersleri kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyen öğrencilerin ilk olarak www.eba.gov.tr adresine giriş yapmaları gerekiyor. Karşılarına çıkan ekranda İlkokul, ortaokul ve lise seçeneklerinden kendi eğitim bölümlerini seçerek günlük yayın akışından izlemek istedikleri dersi tekrar izleyebilirler.

BİLGİSAYAR OLMAYANLAR İÇİN EBA TV DERS TEKRARI: Evlerinde bilgisayar veya internet bağlantısı bulunmayan öğrenciler için EBA TV’de tekrar dersleri yayınlanacak. İşte İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri için EBA TV’de yayınlanacak ders tekrar saatleri:

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00. EBA TV

Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00.

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.00 - 00.00

EBA FREKANS AYARI NASIL YAPILIR: 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanaldan yayınlanacak.

TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitim yayını yapacak.