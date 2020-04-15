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MSB duyurdu! İdlib'de 4. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib’deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir."

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Suriye'nin İdlib kentinte M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiğini bildirdi.

Korona nedeniyle maske kullanıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TR-RF mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilen kara devriyesine ait görsellere de yer verildi.

Fotoğraflarda, Mehmetçik'in koronavirüse karşı maske ve eldiven kullandığı görüldü.

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