Yerli solunum cihazında seri üretim başladı! 5 bin adet teslim edilecek

Modül Grup tarafından üretilen yerli solunum cihazında seri üretim başladı. Sağlık Bakanlığı'na Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin adet teslim edilecek.Abone ol
Koronavirüs tedavisinde solunum problemlerinin giderilmesinde kullanılacak yerli mekanik ventilatör (solunum cihazı) için önemli bir adım atıldı.
5 bin adet teslim edilecek
Modül Grup tarafından üretilen solunum cihazlarında seri üretime geçildi. Mayıs ayı sonuna kadar Sağlık Bakanlığı'na 5 bin adetlik teslimat yapılacak.
Sosyal medyadan paylaşıldı
Yerli olarak üretilen "Oxivent" isimli solunum cihazlarının görüntüsü sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Cihazın üretiminde yer alan ekip üyeleri toplu halde görüntü verdi.
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