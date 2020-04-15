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Roberto Soldado Granada'yla 1 yıl daha

La Liga ekiplerinden Granada, Fenerbahçe'nin eski golcüsü 35 yaşındaki futbolcusu Roberto Soldado'nun sözleşmesini uzatmayı tercih etti.

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Fenerbahçe'den son dönemde ayrılan bir çok futbolcu gittikleri takımlarda başarılı olmalarıyla dikkat çekti. Andre Ayew Swansea'de, Mathieu Valbuena Olympiakos'ta, Slimani Monaco'da göz dolduran performanslara imza attılar. İspanyol futbolcu Roberto Soldado da bunlardan bir tanesi.
 
Milliyet'in haberine göre; 2017-19 arası dönemde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Soldado, ardından ülkesinin takımlarından Granada'nın yolunu tuttu. Yeni takımında bu sezon La Liga'da 2 ve Kral Kupası'nda 4 olmak üzere 6 gol kaydeden 35 yaşındaki oyuncu 7 de asiste imzasını atarak ilerleyen yaşına karşın önemli bir iş çıkardı.

Matematiksel olmayınca opsiyon devreye giremedi
Kulüple sezon başında bir yıllık anlaşan futbolcunun sözleşmesinde, bu sezon kümede kalmaları halinde kontratın otomatik olarak bir yıl daha uzayacağına yönelik bir madde vardı. Granada 9. sırada olmasına karşın La Liga corona virüs nedeniyle 27. haftada durduğunda Granda henüz ligde kalmayı matematiksel olarak garantilememişti.
 
Resmi imzalar ilerleyen günlerde
Buna karşın Soldado ile el sıkışan kulüp, sözleşmeyi bir yıl daha uzatmak adına anlaşmaya vardı. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

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