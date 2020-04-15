HABER /  YEREL

Manisalı imam camide 'sosyal market' kurdu

Anadolu Ajansı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde imam Fatih Söylemez, Hazreti Hamza Camisi'nde daha önce ayakkabılık olarak kullanılan rafları dezenfekte edip, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahipleri için gıda malzemeleriyle doldurdu.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete ara verilen camilerde, hayır faaliyetleri devam ediyor. 

Hazreti Hamza Camisi'nin ayakkabılık bölümü, imam Söylemez öncülüğünde dezenfekte edilip, ihtiyaç sahipleri için "sosyal markete" dönüştürüldü. 

Buraya hayırseverlerin bıraktığı kuru gıda, çay, şeker gibi malzemeler, ihtiyaç sahipleri tarafından alınıyor.

"Sadaka taşlarından ilham aldık" 

Fatih Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamadan çok sayıda ihtiyaç sahibinin faydalandığını belirtti.

Söylemez, "Ecdadımız döneminde sadaka taşları vardı. Buraya varlıklı olanlar sadakalarını bırakır, ihtiyacı olanlar da ihtiyacı olduğu kadarını alırdı. Sadaka taşları bize bir ilham oldu. Biz de hayırseverlerimizle yola çıktık." dedi. 

Vatandaşlardan olumlu dönüşler aldığını dile getiren Söylemez, "Bu hayra yeni başlamamıza rağmen gelen destekler büyük ve oldukça güzel. İnşallah bu yardım halkasını genişleteceğiz. Daha çok hayırseverlerimizden destek bekliyoruz." diye konuştu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmirli ziraat mühendisi hazırladı koronavirüse karşı '4x4 kırmızı çay' önerisi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişler Bakanlığı duyurdu! 1183 market ve müşterisine corona virüs cezası
Irmak kenarında güneşlenirken yakalandılar! 6 bin 300 lira cezayı yediler
Fatih Portakal Süleyman Soylu'yu niye sevdi? Hadi Özışık anlattı
Altında rekor üstüne rekor! Tarihinin en yüksek seviyeleri
Bilim Kurulu üyesi Şenel'den koronavirüs için çok kritik 15 dakika uyarısı
Son dakika Hatay'da deprem oldu! Son depremler...
ÖNCEKİ HABERLER
Aslı Ural kimdir Alaattin Çakıcı'nın en olaylı sevgilsiydi
5 yaşındaki Yusuf 'Ben devletime bağış yapacağım' dedi 10 TL'sini verdi
Kılıçdaroğlu: Af Yasası'nı önümüzdeki hafta Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz
Avcılar sanki başka bir gezegen sahilde ve caddede korkutan yoğunluk
Evde sıkılınca muhabbet kuşu istedi
Alaattin Çakıcı kimdir yaşı kaç hangi suçları işledi?
Yorumlar