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Lazio'dan Vedat Muriç 20 milyon Euro

Çizme basını Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı.

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Fenerbahçe’de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Vedat Muriqi için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor… Kosovalı golcü için dün İtalya’dan bir haber daha geldi.

20 milyon Euro
Akşam'ın haberine göre; ülkenin önde gelen spor gazetelerinden olan La Gazetta dello Sport, Lazio’nun Sportif Direktörü Igli Tare’nin 25 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe ile görüşmelere başladığını ve Sarı-Lacivertliler’e 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı

2 yıllık teklif
Öte yandan Fenerbahçe, Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Callejon’a 2 yıllık sözleşme teklif etti. İtalyan basını, Fenerbahçe’nin 33 yaşındaki kanat oyuncusuna Napoli’den aldığından çok daha fazla bir ücret önerdiğine değindi.

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