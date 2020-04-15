Koronavirüs öncesi alınan biletlerle ilgili önemli açıklama Tüketiciyi Koruma Derneği yaptı

Tüm dünyayı kırıp geçiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düğün, konser, özel okul, otobüs ve uçak biletleri iptal edilmek zorunda kalındı. Ücreti salgın öncesinde ödenen hizmetlerle ilgili vatandaşların kafasındaki karışıklığı Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Antalya Şube Başkanı Abdullah Özçulcu, giderdi. Özçulcu, bu hizmetlerin ücretlerinin geri alınabileceğin belirtti.

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Küresel çapta pandemi ilan ettiren yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm dünyada olduğu gibi, virüsün yayılımını önlemek için Türkiye'de de bazı önlemler alındı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ortak hareket ederek, önce özel işletmelerin tamamına yakınının kapatılmasına karar verdi, ardından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Ayrıca düğün, konser, spor müsabakaları, şehirlerarası ve yurt dışı yolculuklar gibi faaliyetler de bir süreliğine yasaklandı. Okullarda ise eğitime ara verildi.

Ödediklerinizi geri alabilirsiniz

Alınan bu kararlar virüsün yayılma hızını yavaşlatırken, diğer taraftan bazı mağduriyetlere de neden oldu. Düğün salonuyla anlaşan, parasını peşin ödeyen ya da senet imzalayan, özel okulda öğrenim gören öğrencinin eğitim ücretini sene başında peşin ödeyen ya da sözleşme yapan veliler, spor müsabakalarına toplu bilet alan sporseverler, konserler için yine aynı şekilde bilet alanlar, tüm bu organizasyonların iptali dolayısıyla hizmet alamadı.

TÜKODER Antalya Şube Başkanı Abdullah Özçulcu, alamadığı hizmetin parasını peşin ödediği için tek taraflı mağduriyet yaşayanlarla ilgili çözüm yolu gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün bu salgını pandemi ilan etmesiyle hukukta 'mücbir sebep' kavramının devreye girdiğini hatırlatan Özçulcu, “Mücbir sebep deprem savaş, salgın gibi özellikler nedeniyle taraflardan birinin ya da ikisinin sözleşmenin gereğini yerine getirememesidir. Elinde olmadan yerine getirememe durumudur. Düğün gibi birçok kalabalık organizasyon yasaklandı. Bu tüketiciler ödediklerini tümüyle geri isteyecekleri gibi eğer senede ya da takside bağlanmışsa bunları ödemekten imtina edebilirler" dedi.

Yükümlülüklerin ertelenmesi

İptallerin yanı sıra, taraflar eğer anlaşırsa sözleşmenin yükümlüklerini daha sonra anlaşılan bir zamanda gerçekleştirilmesi için yükümlülüklerin ertelenebileceğini de anlatan Özçulcu, bu yöntemin de her iki tarafın anlaşması halinde yeni bir sözleşmeyle güvence altına alınabileceğini ifade etti.

Tarafların anlaşamaması halinde yargı yolunun açık olduğunu kaydeden Özçulcu, “Tüketiciler önce il hakem heyetlerine hiçbir masraf ödemeksizin başvurmalıdır. Parasal sınır aşılırsa tüketici mahkemelerinin yolu açıktır. Yargı yolunda davalar oldukça kısa sürmektedir" diye konuştu.