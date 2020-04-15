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ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley aşı için tarih verdi ikinci dalga uyarısı yaptı

ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley, koronavirüs salgınına ilişkin tüm dünyayı ilgilendiren açıklamalara imza attı. Dev banka, korona aşısı için tarih verdi ve ikinci dalga uyarısı yaptı.

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Morgan Stanley, koronavirüs salgınına dair paylaştığı zaman çizelgesinde, ABD'de haziranda işe dönüşün başlayacağı, eylülde okulların açılacağı, ekimde sağlık çalışanları için aşının hazır hale geleceği, kasımda ilk dalgadan daha düşük şiddette salgında ikinci dalganın ortaya çıkabileceği ve Mart 2021'de herkes için aşının hazır hale geleceği tahminlerine yer verdi.

New York merkezli bankacılık devi Morgan Stanley, koronavirüs salgınının ABD’deki seyrine ilişkin tahminlerini içeren tahminlerde bulundu.

İkinci dalga uyarısı

Hazırlanan zaman çizelgesine göre; ABD’de haziranda işe dönüşün başlaması, eylülde okulların açılması, ekimde sağlık çalışanları için aşının hazır hale gelmesi, kasımda salgında ikinci dalganın ilk dalgaya göre düşük yayılımla ortaya çıkması ve Mart 2021’de herkes için aşının hazır hale gelmesi bekleniyor.

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