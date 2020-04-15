PİK nedir tıp dilinde Pik yapmak ne anlama geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili gelişmeleri açıkladı. Bakan Koca, konuşmasında ‘Pik yapma’ ifadesini sıkça kullandı. Peki Pik yapmak ne demek? Pik nedir?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada, korona virüsüyle ilgili pik yapmak terimini kullandı. Corona virüs mücadelesinde 'pik dönemini bekliyoruz' diyen Bakan Koca'nın açıklaması sonrası pik yapmanın ne demek olduğu merak konusu oldu. Peki, Pik yapmak ne demek, ne anlama geliyor? Pik nedir? İşte, pik yapmak terimiyle ilgili ayrıntılı bilgiler...

PİK YAPMAK NE DEMEK?

Corona virüüs salgını sürerken uzmanlar açıklamalarında pik yapmak konusuna değiniyor ve vatandaşlar pik yapmanın ne olduğunu merak ediyor. Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor.

TDK SÖZLÜĞÜNDE PİK YAPMANIN ANLAMI

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor: Pik oyun terimi olarak “Maça” anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise “Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken” anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, “Dökme demir” anlamına gelir. Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.