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Altında rekor üstüne rekor! Tarihinin en yüksek seviyeleri

Dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, 378,13 liradan işlem görüyor.

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Tarihinin en yüksek seviyelerindeki hareketini sürdüren altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2.515 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün Kasım 2012'den bu yana kaydettiği en yüksek seviye olan 1.726,6 doları görmesinin ardından 1.723,64 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistlerden kritik uyarılar

Analistler, koronavirüs salgınının ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hız kaybetmesine karşın piyasalarda temkinli havanın varlığını sürdürdüğünü, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Takip edilecek gelişmeler

Bugün yurt içinde cari denge verisi takip edilecekken yurt dışında piyasaların gözü ABD'deki aylık bazda gerçekleşen sanayi üretim verisinde olacak. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

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