Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun kimdir ne iş yapıyor?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak edildi. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atanan Fahrettin Altun 43 yaşında ve Almanya doğumlu. Fahrettin Altun Fatmanur Altun ile evli.

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Türk siyasetinin sevilen isimlerinden biri olan Fahrettin Altun'un hayatı merak ediliyor. Geçmişte televizyon programı ve köşe yazarlığı yapan Fahrettin Altun şu anda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapan Fahrettin Altın Almanya doğumlu ve 43 yaşında. Fahrettin Altun'un eşi ise Fatmanur Altun...

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

Siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları bulunan Fahrettin Altun, 1976 yılında Almanya Stuttgart'ta doğdu.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Altun, yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde, doktorasını ise “McLuhan ve Baudrillard'ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi” başlıklı teziyle 2006 yılında İstanbul Üniversitesinde tamamladı.

Altun, 2002-2003 yılları arasında Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Şehir Üniversitesinin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve İletişim Fakültesinin kurucu koordinatörlüğünü yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesinde İletişim Bölüm Başkanlığını ifa etti. Ardından 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev aldı.

Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2014-2018 yıllarında SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü ve SETA Genel Koordinatör Yardımcılığını yürüttü. Bunun yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu.

Aylık Kriter dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Altun, TRT 1'de Enine Boyuna ve TRT Haber'de Dışa Bakış adlı televizyon programlarına yorumcu olarak katkı sundu, Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Daha önce de TRT 2 ve TRT Haber'de yayımlanan Ayrıntı programını hazırlayıp sunan Fahrettin Altun, Yöneliş ve Küre adlı yayınevlerinde editörlük, Anlayış dergisinde yayın yönetmenliği ve Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Modernleşme Kuramı kitabının müellifi olan Altun, SETA yayınlarından çıkan “Milletin Zaferi: 15 Temmuz”, “Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi”, “Türkiye'de Basın Özgürlüğü: Mitler ve Gerçekler” ve “15 Temmuz'da Medya” kitaplarının yazarları arasında yer almıştır.