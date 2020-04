Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı son dakika açıklamasında, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e, vaka sayısının ise 65 bin 111'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 33 bin 70 test yapıldı ve 4 bin 62 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Faharettin Koca, şu ana kadar alınan sonuçların, Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ettiğini belirtti.



Hastalığın Amerika'da 10., İtalya'da 8. haftada, İspanya'da 9. haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştığını hatırlatan Bakan Koca; Türkiye'de iste 4. haftada ulaştığına dikkat çekerek, ülkemizde vaka artış hızının düşüşe geçtiği bilgisini verdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu salgına ilişkin alınacak yeni tedbir ve kararları konuşmak üzere video konferans yöntemiyle toplanmıştı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklamasında konuştu;

Örnek davranışlarıyla mücadelimize destek olan gençlerimizi kutluyor, büyüklerimize içten hürmetlerimi sunmak istiyorum. Evde kalarak artık mücadelenin en sağlam grubunu oluşturdular.

İşe giderken tedbirden ödün vermeyen insanlarımızı kutluyorum. Koronaya karşı mücadelemiz birlikteliğimizi oluşturuyor. Değerli medya mensupyarı korona salgını konusunda yürüttüğümüz iletişimde katkınız büyük. Bunu doğrulukla titizlikle yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacak

Koronavirüse karşı mücadelemiz birlikteliğimiz olmuştur. Bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamaz. Şu ana kadar aldığımız sonuçlar, Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Tedbirler yüzde yüz uygulanmadığı halde alabiliyoruz. Kurallara istisnasız uyalım. Sonuca odaklanalım. Bilelim ki tedbir yüzde yüze ulaştıkça uğraşılacak tek sorun vakalardır.

Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti

Vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Vaka sayıları veriler pek çok ülkede tartışma konusu. Türkiye'de tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Hastalık Amerika'da 10., İtalya'da 8. haftada, İspanya'da 9. haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye'de iste 4. haftada ulaştı. Yani Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.

Yayılma hızını kontrol altına almaya başladık

Yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Filyasyon kelimesini çok duydunuz. İşte bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Bu kelimeyi ilerideki günlerde unutmayacaksınız. Filyasyon bildiğiniz gibi bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin tanınmasının adıdır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz filyasyon uygulaması ile sağladık.

Filyasyonda neler oluyor?

Filyasyonda neler oluyor? Bu kişilere ulaşılıyor. Tanı konanlar izole ediliyor ve tedavilerine başlanıyor. Filyason uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyada birçok ülke ise filyasyonu kullanmayıp sadece şikayetle ilerliyor.

Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. En erken yakalan ülkeyiz. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğini ve sonuç alacağımızın işaretidir. Yöntemi ilkece benimseyen en yaygın şekilde filyasyon yapan Türkiye'dir. 261 bin 989 temaslı kişi belirlenmiştir

Filyasyon ekibi nasıl çalışıyor?

Yeni bir tanı konduğunda nasıl yapıyoruz. Hastanın detaylı bir hikayesini, kimle ne zaman görüştüğü yakınlarındaki insanların bilgileri toplanıyor. Bir vaka tespit edildiğinde iş ve ailesi otomatik sisteme düşüyor. Filyasyon ekibi de harekete geçiyor. 3 kişiden oluşan ekipler vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat zaman zarfında taranmaktadırlar.

Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da bin 200 ekip görev alıyor

Filyasyon ekipleri doğrudan adrese ulaşmaktadırlar. Her yeni vakada hastalığa karşılı ağ yeniden kurulmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır. Temaslı takibin en yüksek %99'la Zonguldak'tır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da bin 200 ekip görev almaktadır. Toplam 4600 ekibimiz bulunmaktadır.

Türkiye'de toplam ölüm sayısı bin 403 oldu

Bugün ki test sayımız 33 bin 70 oldu. Haftalık test sayımızı geçmiş olduk. Bugün vefat eden 107 vatandaşımız ile toplam ölüm sayısı bin 403 oldu.

Artış hızının 4. haftada düştüğünü çok rahat söyleyebiliriz

Türkiye'de şu an vaka artışı söz konusu ama artış hızının 4. haftada düştüğünü çok rahat söyleyebiliriz. Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Vaka sayısının artması ile birlikte sağlık kuruluşlarında hasta sayısında bir azalış söz konusu değil. Yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında artık duraklamaya girildiğini net görüyoruz. Sosyal medyada yayılan 021 oranından bahsediliyor. Önümüzdeki dönemde ölüm oranları düştüğü takdirde bu tablonun değiştiğini görmüş oluruz. Bu dönemde tedbirlere sıkı uymaya devam eder yeni bir dalga seyri olmazsa nasıl olacağını biz biliyoruz. Temas, izolasyon ve sosyal mesafesinde özellikle dikkat edelim.

Aşının bulunduğuna ilişkin haberler...



Aşı ile ilgili yoğun bir çalışma yapılıyor dünyada. Aşının insanlara kullanabilme döneminin çok erken olduğuna inanmıyoruz. Önümüzdeki 4-6 aydan önce kullanılabileceğini Bilim Kurulu arkadaşlarımız düşünmüyor. Çalışma yapan bütün birimlerimizi destekliyoruz. 3 merkez virüsü izole etmiş oldular, ilk aşama olarak. Bundan sonraki çalışmalarda hızla devam ediyor olacak.

1 milyona yakın ilaç stoklandı

Türkiye'de tedavide özellikle farklı bir yaklaşım içerisindeyiz. Yaptıklarımızı tüm dünyaya hızla yayın yapmasını teşvik ediyoruz. Görülmeden önce bunun tedarikini sağlayan ve vatandaşına ücretsiz veren başka bir ülke yok. Bir milyona yakın ilacı biz stokladık. Çin'den getirilen ilacı da bizim gibi kullanan yok. Dünyadaki ülkeler vakaların erken dönemde cihaza bağlanmasının söylemişti. Fakat biz vakaların erken dönemde cihaza bağlanmasının yanlış olduğunu gördük ve erken dönemde ilaçla tedavinin daha yararlı olduğunu gördük.

Sokağa çıkma yasağı kararı konusu

Bilim Kurulunun her zaman üzerinde durduğu bir şekilde izolasyonun. Hareketliliği azaltan teması azaltan teması hedefleyen her türlü yaklaşım Bilim Kurulu'un istediği bir durum. Sonuçları ile ilgili biz bütün rakamları şeffaf bir şekilde her gün sizlere aktarıyoruz. Kamuoyu biliyor. Dolayısıyla hepimiz önümüdeki günlerde bu sonuçları görmüş olacağız.

Plazma tedavisi nasıl gidiyor?

Kızılay ağırlıklı merkez olma foksiyonunu üstlenmiş durumda. Birçok üniversitemizi de yetkilendirdik. İyileşen vakalarımızın sayısı giderek artıyor. Antikor ulaşımı olduğunda da plazma tedavisi yapacağımız hasta sayısı da fazla olacak.