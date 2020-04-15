Beşiktaş'tan Caner Erkin'e: Teklif var ısrar yok

Beşiktaş’ta yılda 1 milyon 750 bin Euro alan Caner Erkin’e 1.2 milyon Euro teklif edildi. Siyah-Beyazlı yönetim tecrübeli oyuncuya, “Teklif var ısrar yok” mesajını verdi.

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Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi yaşanıyor… Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Siyah-Beyazlı kulüpte yönetim futbolcularla yeniden masaya oturarak aldıkları yıllık ücreti aşağı çekmenin planlarını yapıyor. Yönetim bu konuda kimseye ödün vermezken geri adım atmayacak.

1 milyon 200 bin Euro

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve senede 1 milyon 750 bin Euro alan Caner Erkin'e yönetimin 1 milyon 200 bin Euro'luk bir rakam önerdiği gelen bilgiler arasında.

Fedakarlık bekleniyor

Yönetimin Caner Erkin'le bir görüşme yaparak, "Mali durum ortada. Teklif var ısrar yok. Senle anlaşmak istiyoruz ama 550 bin Euro'luk bir fedakarlık yapmalısın" dediği belirlendi.

Süre istedi

Başta F.Bahçe olmak üzere Avrupa'dan birkaç takımın peşinde olduğu iddia edilen Caner Erkin'in ise bu gelişmeden sonra yönetime net bir cevap vermeyerek süre istediği öğrenildi.