Alaattin Çakıcı kimdir yaşı kaç hangi suçları işledi?

İnfaz Yasası'nın Meclis'ten geçmesinin ardından Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu araştırmaları başladı. Türk organize suç örgütü lideri olarak bilinen Alaattin Çakıcı 67 yaşında ve aslen Trabzonlu. 2 evlilik yapan Alaattin Çakıcı'nın son eşi Nuriye Uğur Kılıç oldu. Alaattin Çakıcı'nın 2 tane çocuğu var.

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İnfaz Yasası'nın onaylanıp Meclis'ten geçmesinin ardından vatandaşlar şuç örgütü lideri Alaattin Çakıcı tahliye mi olacak sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Türk organize suç örgütü lideri olarak bilinen Alaatin Çakıcı 1980'li yılların sonunda yeraltı dünyasında ismi sıkça duyulmaya başlanan 'ülkücü baba' lakabıyla da tanınmaktadır. Alaattin Çakıcı'nın özel hayatı da merak konusu oldu.

Alaattin Çakıcı aslen Trabzonlu ve 67 yaşında. 2 kez evlilik yapan Alaattin Çakıcı'nın son evliliğini ünlü babalardan Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'la yaptı. Bu evlilik kısa sürdü ve olaylı bitti. Alaattin Çakıcı'nın bir kızı bir de oğlu var.

ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?

Alaattin Çakıcı 20 Ocak 1953 Trabzon doğumlu Türk organize suç örgütü lideridir. Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğan Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998’de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural’ın kızı Aslı Ural’la birlikte Fransa’nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı’nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıktı.

ÇEK SENET TAHSİLATI

Babasını 12 Eylül döneminde İstanbul'un Gültepe semtindeki bir kahvehaneye yapılan silahlı baskında kaybeden Çakıcı, 1984'ten itibaren çek – senet tahsilatı yapan grupların liderliğini yapmaya başladı.

Eski eşi Uğur Çakıcı'nın Uludağ'da öldürülme emrini verdiği gerekçesiyle polis ve savcılık tarafından gıyabi tutuklu olarak aranan Çakıcı, ayrıca canlı yayında DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'le ilgili yaptığı açıklamalarıyla Flash TV'nin basılmasına neden oldu.

Borsacı Adil Öngen'in yaralanması, Pamukbank Genel Müdürü Burhan Karaçam'a yönelik lav silahlı saldırı olayı, Emin Cankurtaran'ın vurulması, Cavit Çağlar'a yönelik suikast planlaması, Engin Civan'ın vurulması eylemlerinin azmettiricisi olan Çakıcı, kendisi gibi yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Nurullah Tevfik AğansoyTevfik Ağansoy'un öldürülmesi olayında da azmettirici olarak aranmaya başladı.

Çakıcı'nın firarda bulunduğu dönemde Palermo'da İtalyan mafyasının önde gelen aileleriyle bir toplantı yaptığı da tespit edildi. Çakıcı, 1998'in Şubat ayında Fransa'da yapılan bir operasyonda yakalanmaktan kılpayı kurtuldu.

ALAATTİN ÇAKICININ HÜKÜM GİYDİĞİ SUÇLAR

– Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

– 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

– Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı.

– Uludağ'da, 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği “Öcalan senden daha şerefli” sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören organize suç örgütü Lideri Alaattin Çakıcı, Basın Danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir açıklama yayınlamıştı.