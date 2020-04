Acun Ilıcalı: Fenerbahçe için elimden ne gelirse yaparım

Koyu bir Fenerbahçeli olan Acun Ilıcalı, ''Her zaman başkanımız istediğinde hep yanındayım ve elimden ne gelirse de yaparım.'' dedi.

Survivor çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayınlarla da futbol gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Corona virüse yakalanan, bir süre hastanede tedavi gören ve taburcu edildikten sonra hastalığı tamamıyla yenen Fatih Terim hakkında "Beraber çok şey paylaştık," diyen Acun Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü; "Beraber çok şey paylaştık, beraber yaptığımız tatillerden, ailece görüşmelerimize kadar büyük bir geçmişimiz var."

''Avrupa kupalarından ölümüne Beşiktaş'ı destekliyorum''

Kendisinin sıkı bir Fenerbahçeli olmasına karşın diğer Türk kulüplerini de her zaman desteklediğini belirten Ilıcalı, "Beşiktaş camiasında Emre Kocadağ var onun dışında futbolcuları saymakla bitmez, rahmetli babam Beşiktaşlıydı. Avrupa kupalarından ölümüne Beşiktaş'ı destekliyorum. Ofiste de sağım solum Beşiktaşlı; ama biz Fenerbahçeliyiz. Ve takımıza gönül verdik." şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe için elimden ne gelirse de yaparım''

''Ben küçüklükten beri Fenerbahçe maçlarını hiç kaçırmadım.'' diyen Acun, ''Avrupa Kupası maçını 15 sene oldu Fenerbahçe'nin. Ciddi Fenerbahçeliyim ama onun dışında da bütün takımları seven, bütün takımların da her zaman bana dokunmasını isteyen bir Fenerbahçeliyim. Futbol bizi birleştirsin, bunun muhabbetini yapalım. Beraber maç seyredelim. Ama tabii ki ben Fenerbahçeliyim ve her zaman başkanımız istediğinde hep yanındayım ve elimden ne gelirse de yaparım. Herkes de kendi takımı için yapsın zaten..." ifadelerini kullandı.