HABER /  GÜNCEL
ADV Birlikte aşacağız, siz neredeyseniz biz oradayız

İnfaz kanununun yasalaşmasıyla birlikte tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra yasalaşan infaz düzenlemesiyle birlikte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıdaki cezaevlerinde tahliyeler de başladı. Düzenleme kapsamında 90 bin mahkumun tahliye etmesi bekleniyor.

Abone ol

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'da ve Ankara'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Polis eskortluğunda çıktılar

Polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı. Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

90 bin kişi tahliye olacak

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevindeki yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Tahliyelerde korona önlemi 

Adalet Bakanlığı, kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliye edilecek ve açık cezaevlerinden eve izinli gönderilecek yaklaşık 90 bin hükümlü için tahliye planı hazırladı. Buna göre, tahliyelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem ve öncelik verilecek. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, cezaevi çıkışlarında Sağlık Bakanlığının broşürleri ile eldiven ve maske dağıtılacak.

Çıkmadan seyahat belgeleri verilecek

İller arası seyahat kısıtlaması nedeniyle tahliye olanlara sorun yaşamamaları için cezaevinden çıkmadan seyahat izin belgeleri verilecek. Hükümlüler cezaevlerinden, otobüslerle koronavirüs tedbirlerine uygun olarak ayrılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlıkta şiddetin önlenmesi! Beş partiden ortak önerge
İnfaz düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi
İsrail'de 8 günlük bir bebeğe koronavirüs teşhisi kondu
New York'ta koronavirüs salgınında kullanılacak mobil morglar hazır
Türkiye'deki vaka sayısı 'filyasyon' ile dördüncü haftada düşüşe geçti
“Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması hayata geçiyor
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonu askıya aldı! Talimatı Trump verdi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de 2 bin 228 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'li uzmandan uyarı: Koronavirüsten korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
Ali Koç, Nazım için prensip anlaşmasına vardı
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları tekrar açıldı
Kutlu Doğum Haftası ne zaman 2020 resimli Kutlu Doğum mesajları
Yorumlar 5 yorum