Türkiye'deki vaka sayısı 'filyasyon' ile dördüncü haftada düşüşe geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından vaka artış hızının düşüşe geçmesini Filyasyon yöntemi ile sağladıklarını belirterek, "Bu kelimeyi unutmayacaksınız" dedi. Peki Bakan Koca'nın üstünde durduğu Filyasyon tam olarak nedir?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'de vaka sayılarının dördüncü hafta düşüşe geçtiğini belirten Bakan Koca,"Aldığımız sonuçlar Türkiye'nin koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağı yönünde" dedi.

Başarımız Filyasyon sayesinde



Filyasyon'un önemine dikkat çeken Bakan Koca, "Virüsün yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Bu başarımız Filyasyon sayesinde oldu. Filyasyon, temas zincirinin taranmasıdır. Vaka artış hızının düşüşe geçmesini Filyasyon yöntemi ile sağladık. Bu yöntemi hiçbir ülke uygulayamadı. 11 Mart'ta açıkladığımız ilk vakadan tespit ettiğimiz son vakaya kadar Filyasyon yöntemini uyguladık" ifadelerini kullandı.

"Filyasyon uygulaması ile nokta atışı yaparak ilerliyoruz"



''Hastalığın temas halinde olduğu kişileri izliyoruz, izole ediyoruz ve tedavi ediyoruz. Filyasyon uygulaması ile biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgın böyle önlenebilir. Dünyada sadece şikayetle başvurular izleniyor. Güney Kore ve Singapur gibi bir kaç ülke bizim gibi.''

Filyasyon ekipleri kaç kişiden oluşuyor?



''Hastaların temas ettiği 261 989 kişi tespit edildi ve bu kişiler izlendi. Yeni bir tanı konduğunda, hastanın kimlerle ne zaman görüştüğünü, aile bireylerini, iş yeri arkadaşlarının bilgilerini topluyoruz. Bir vaka tespit edildiğinde o kişinin yakın temas çevresi filyasyon ekibimizin listesine düşüyor. Filyasyon ekiplerimiz 3 kişiden oluşuyor. Her yeni vakada bu ekipler harekete geçiyor ve hastayı 48 saat tarıyorlar. Ekibimiz doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşıyor.