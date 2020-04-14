İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada belediyede koronavirüs tespit edilen çalışan sayısının 471'e yükseldiğini belirterek belediye çalışanı 35 yaşındaki Kadir Kaya'nın da hayatını kaybettiğini söyledi.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada belediyede koronavirüs tespit edilen çalışan sayısının 471'eyükseldiğini aktardı. Ongun, 35 yaşındaki Kadir Kaya'nın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

İBB'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 4'e yükseldi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 471 çalışanda Koronavirüs tespit edildiğini aktardı. Kadir Kaya isimli İBB işçisinin de yaşamını yitirdiği bilgisini veren Ongun, baş sağlığı diledi. Son vefatla birlikte İBB'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Vefat eden işçi için başsağlığı mesajı yayınladı

İBB sözcüsünün Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde; "İBB bünyesinde Covid 19 testi pozitif çıkan çalışan sayımız 471'e yükselmiştir. İSTGÜVEN'de çalışan 35 yaşındaki Kadir Kaya'yı da ne yazık ki bugün kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz."