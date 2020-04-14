Edirne'de 69 yaşındaki eczacı koronavirüsten hayatını kaybetti bu ikinci ölüm oldu
EDİRNE'de 69 yaşındaki eczacı Süreyya Zıpkınkurt corona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'da 35 yaşındaki bir eczacı corona virüs kurbanı olmuştu.Abone ol
Edirne'de eczacı Süreyya Zıpkınkurt'un corona virüs şüphesiyle gittiği hastanede yapılan testi pozitif çıktı.
69 yaşındaki eczacı, 17 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.
Durumu ağırlaşan Süreyya Zıpkınkurt, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.