HABER /  SAĞLIK
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Edirne'de 69 yaşındaki eczacı koronavirüsten hayatını kaybetti bu ikinci ölüm oldu

EDİRNE'de 69 yaşındaki eczacı Süreyya Zıpkınkurt corona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'da 35 yaşındaki bir eczacı corona virüs kurbanı olmuştu.

Abone ol

Edirne'de eczacı Süreyya Zıpkınkurt'un corona virüs şüphesiyle gittiği hastanede yapılan testi pozitif çıktı.

69 yaşındaki eczacı, 17 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Durumu ağırlaşan Süreyya Zıpkınkurt, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
IMF 'şok çok büyük' dedi açıkladı! Avrupa ve ABD çok kötü Türkiye kehaneti can sıkıcı
TSK'dan celp ve terhisleri erteleme kararı Bakan Hulusi Akar açıkladı
Bakan Murat Kurum'dan Salda Gölü açıklaması
Uğur Dündar imza gününde 'beni öldürmek isteyen polis sırada' dedi herkes dondu kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ceza infaz indirimi açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'iyi haberim var' dedi ayrıntıları açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Tuncay Şanlı Fenerbahçe için göreve hazır
İntihar eden kişide Kovid-19'a rastlanınca yaklaşık 50 kişi karantinaya alındı
Ücretsiz maskeleri belediyeler dağıtsın! İstanbul'da 20 gün sokağa çıkma yasağı olsun
Antalya'da otomobiline çarpan kişiyi takip edip silahla vurdu
Diyarbakır Lice'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü
İstanbul depremindeki korkutan sesle ilgili açıklama
Yorumlar