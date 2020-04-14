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Antalya'da otomobiline çarpan kişiyi takip edip silahla vurdu

ANTALYA'da Ulaş D. isimli şahıs dükkanının önünde duran arabasına çarpan Ahmet Y. ile tartıştı. Tartışma sonrası otomobile çarpan Ahmet Y. bölgeden uzaklaştı. Otomobiline binip aramaya koyulduğu tartıştığı kişiyi bulan Ulaş D., Ahmet Y.'yi kurşunların hedefi yaptı. Karnından vurulan Ahmet Y'nin durumu ciddiyetini koruyor.

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Antalya'da saat 11.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi'nde silahla yaralama  olayı meydana geldi.

Önce sözlü tartıştılar sonra silah konuştu

Gazipaşa- Alanya Havalimanı kavşağında market işletmeciliği yapan Ulaş D.'nin iş yeri önünde park halindeki otomobiline, Ahmet Y.'nin kullandığı 07 AHS 980 plakalı minibüs çarptı. Olayın ardından Ulaş D. ile Ahmet Y. arasında sözlü tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayın ardından Ahmet Y. minibüsüyle olay yerinden uzaklaştı. Ulaş D. ise otomobiliyle peşine düştüğü Ahmet Y.'yi, aracı Sarıağaç mevkisinde arıza yapınca yakaladı. Ulaş D. aracından inerek yanında taşıdığı tabancayla Ahmet Y.'ye bir el ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı.

Tabancadan çıkan kurşun karnına isabet etti

Ahmet Y., karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ahmet Y., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Ahmet Y.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan Ahmet Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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